ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На шахте в Турции произошел взрыв: два человека погибли, десятки под завалами

Новина українською →
Анкара, Пятница 14 октября 2022 22:56
На шахте в Турции произошел взрыв: два человека погибли, десятки под завалами Фото: на шахте в Турции произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции два человека погибли и 20 получили ранения, 49 человек все еще заблокированы под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции заявили, что причина взрыва пока неизвестна, отказавшись от предыдущего заявления о том, что взрыв был вызван коротким замыканием.

По сообщениям СМИ, взрыв мог быть вызван метаном, который часто скапливается в угольных шахтах. Взрыв произошел в 300 метрах ниже входа в шахту около 17:15 по Киеву. Прокуратура провинции Бартин начала расследование причин взрыва.

Ранее мы писали, что власти Турции одобрили законопроект, который предполагает введение наказание до трех лет лишения свободы за дезинформацию.

Также сообщалось, что Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ на фоне повышения цен на энергоносители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Уголовное дело
NEWS
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе