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Три клуба обеспечили выход в плей-офф Лиги чемпионов

Новости » Спорт     07.11.2019 - 10:02
Три клуба обеспечили выход в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: (juventus.com)

Ниже второго места в группе они уже не опустятся

По итогам четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов-2019/20 определились первые участники стадии плей-офф. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ими стали три команды - немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен".

У парижан после победы в домашнем матче над бельгийским "Брюгге" четыре победы в четырех матчах. Чемпионы Германии расправились с греческим "Олимпиакосом" и также имеют значительное преимущество над конкурентами в группе. Шансом досрочно выйти в 1/8 финала воспользовался "Ювентус", который вырвал победу над российским "Локомотивом". Команда Маурицио Сарри после четырех игр набрала 10 очков и уже не опустится ниже второго места.

Напомним, "Шахтер" вырвал ничью с загребским "Динамо", забив два гола в компенсированное время. Решающий мяч был забит с пенальти, который заработал вратарь Андрей Пятов.

"Шахтер" и "Динамо" после четырех туров имеют по пять очков, но украинцы опережают соперника по дополнительным показателям и идут на втором месте в группе после "Манчестер Сити".

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