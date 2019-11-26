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"Шахтар" у виїзному матчі ЛЧ здобув нічию з "Манчестер Сіті"

Новини » Спорт     26.11.2019 - 23:53
"Шахтар" у виїзному матчі ЛЧ здобув нічию з "Манчестер Сіті"
Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (shakhtar.com)

"Гірники" не реалізували вихід на майже порожні ворота

Донецький "Шахтар" зіграв на виїзді внічию з "Манчестер Сіті" у матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Зустріч у Манчестері на стадіоні "Етіхад" завершилась з рахунком 1:1.

"Гірники" упустили шанс вийти вперед у першому таймі. Едерсон помилився з виходом з воріт і Тете вибігав справа на порожні ворота, але замість пасу під удар Мораеса вирішив бити сам. Фернандіньо встиг на ближню штангу і не дозволив м'ячу влетіти у ворота "городян".

Натомість свій шанс не прогавив "Ман Сіті" - Гюндоган на 56 хвилині направив м'яч в порожні ворота після передачі Жезуса. "Шахтар" зрівняв рахунок за 13 хвилин зусиллями Манора Соломона.

У паралельному матчі групи "Аталанта" здобула першу в історії перемогу в ЛЧ, обігравши загребське "Динамо" (2:0). Таким чином, "Манчестер Сіті" гарантував собі вихід в плей-офф, а чемпіон України зберіг друге місце в групі. Для беззастережного виходу в наступний раунд "Шахтарю" вистачить перемоги в заключному турі, який команда проведе з "Аталантою" в Харкові 11 грудня.

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