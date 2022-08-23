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"Шахтер" выбрал домашний стадион на чемпионат Украины. Это не НСК "Олимпийский"

Фото: "Шахтер" выходит на поле "Арены Львов" против ПСЖ в сезоне 2015/16 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Большинство матчей нового сезона в украинской Премьер-лиге донецкий "Шахтер" проведет за пределами Киева. Украинский гранд решил временно вернуться во Львов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали уполномоченные лица "Шахтера".

Столичный НСК "Олимпийский" примет всего два домашних матча "горняков" на старте сезона. Сначала в Киеве будет гостить "Металлист 1925" (23 августа), а затем на главную арену страны приедет "Кривбасс" (28 августа).

В свою очередь остальные домашние поединки "Шахтера" пройдут на "Арене Львов", который уже был домом команды в 2014-2016 гг. "Горняки" заключили с руководством стадиона контракт на сезон 2022/23, а клубные агрономы будут заниматься подготовкой газона. Такое решение связано со сложной логистикой грядущей кампании.

"Почему именно Львов? Потому что команда будет базироваться в Варшаве, где мы арендуем тренировочный центр "Легии" до ноября. Это для того, чтобы лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов, которые будем играть на стадионе "Легии", – объяснили в клубе.

В межсезонье "Шахтер" выбрал варшавский Стадион Войска Польского домашней ареной на еврокубки в сезоне 2022/23. Там "горняки" проведут минимум 3 матча группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого назначена на 25 августа, и уже реализовали треть билетов.

Ранее "Шахтер" объявил заявку на 1-й тур УПЛ с четырьмя новичками в составе. "Горняки" проведут первый официальный матч под руководством Игора Йовичевича, сменившего Роберто Де Дзерби в должности главного тренера.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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