"Шахтер" арендовал тренировочный центр в Польше

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Горняки" заключили договор аренды и обслуживания с тренировочным центром "армейцев" (TCL). Соглашение рассчитано на август-ноябрь 2022-го.

Тренировочный центр расположен в пригороде Варшавы, в 20 минутах езды от аэропорта Шопена и в 30 минутах от Стадиона Войска Польского, где "Шахтер" сыграет домашние матчи Лиги чемпионов.

"Мы сможем пользоваться просторным офисом и конференц-залом, а наш повар будет работать на собственной кухне. Инфраструктура TCL позволит "Шахтеру" проводить учебно-тренировочный процесс на самом высоком уровне, а удобное расположение по стадиону и аэропорту сократит время на логистику", – заявил директор департамента спортменеджмента Виталий Хливнюк.

Построенная в 2020 году база "Легии" входит в топ спортивных объектов Европы. Там есть 9 футбольных полей (7 натуральных и 2 искусственных), а также здание с крытым спортзалом, тренажерным залом и другими объектами.