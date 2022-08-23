"Шахтар" обрав домашній стадіон на чемпіонат України. Це не НСК "Олімпійський"

Столичний НСК "Олімпійський" прийме лише два домашні матчі "гірників" на старті сезону. Спершу в Києві гостюватиме "Металіст 1925" (23 серпня), а згодом на головну арену країни завітає "Кривбас" (28 серпня).

Натомість решта домашніх поєдинків "Шахтаря" відбудеться на "Арені Львів", яка вже була домівкою команди в 2014-2016 рр. "Гірники" уклали з керівництвом стадіону контракт на сезон 2022/23, а клубні агрономи займатимуться підготовкою газону. Таке рішення пов'язане зі складною логістикою прийдешньої кампанії.

"Чому саме Львів? Тому що команда буде базуватися у Варшаві, де ми орендуємо тренувальний центр "Легії" до листопада. Це задля того щоб краще підготуватися до матчів Ліги чемпіонів, які будемо грати на стадіоні "Легіі", – роз'яснили в клубі.

У міжсезоння "Шахтар" обрав варшавський Стадіон Війська Польського домашньою ареною на єврокубки в сезоні 2022/23. Там "гірники" проведуть мінімум 3 матчі групового етапу Ліги чемпіонів, жеребкування якого призначене на 25 серпня, та вже реалізували третину квитків.

Раніше "Шахтар" оголосив заявку на 1-й тур УПЛ із чотирма новачками в складі. "Гірники" проведуть перший офіційний матч під керівництвом Ігора Йовічевіча, який замінив Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера.