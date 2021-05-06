"Шахтер" выбил "Минай" из УПЛ и гарантировал себе "серебро". Хотя матч мог и не состояться

Клуб из Закарпатья имел теоретические шансы сохранить прописку в УПЛ лишь при условии взятии четырех очков в последних двух турах против "Шахтера" и "Ворсклы". При этом нужно было надеяться на поражения "Олимпика" в обоих последних матчах против "Руха" и "Львова".

При этом "Минай" и вовсе чуть не оформил вылет еще до начала встречи. Закарпатцы отказались выходить на поединок, якобы, из-за аномальных букмекерских котировок. Делегаты матча предупредили "Минай", что клубу буде засчитано техническое поражение, если игроки не выйдут на поле в 19:30 (изначально старт поединка был запланирован на 19:00). В итоге закарпатцы все же на поле появились и поединок стартовал.

Но шансов по игре особо у минайцев не было. "Горняки" еще в середине первой половины открыли счет в матче - отметился Степаненко. А во втором тайме убили интригу, забив еще трижды - голы на счету Соломона, Майкона и все того же Степаненко.

В итоге "Минай" потерял все шансы сохранить прописку в УПЛ. Теперь, даже в случае победы минайцев у "Ворсклы" и поражения "Олимпика" в матче со "Львовом", "Минай" сможет лишь сравняться по очкам с "олимпийцами", но по общим встречам уступают дончанам.

А вот "горняки" гарантировали себе вторую строчку - отрыв от "Зари" за тур до конца чемпионата составляет 4 очка.