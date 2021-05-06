"Шахтар" вибив "Минай" з УПЛ і гарантував собі "срібло". Хоча матч міг і не відбутися

Клуб із Закарпаття мав теоретичні шанси зберегти прописку в УПЛ лише за умови взяття чотирьох очок в останніх двох турах проти "Шахтаря" і "Ворскли". При цьому потрібно було сподіватися на поразки "Олімпіка" в обох останніх матчах проти "руху" і "Львова".

При цьому "Минай" і зовсім мало не оформив виліт ще до початку зустрічі. Закарпатці відмовилися виходити на поєдинок, нібито, через аномальні Букмекерські котирування. Делегати матчу попередили "Минай", що клубу буде зараховано технічну поразку, якщо гравці не вийдуть на поле о 19:30 (спочатку старт поєдинку був запланований на 19:00). У підсумку закарпатці все ж на полі з'явилися і поєдинок стартував.

Але шансів по грі особливо у минайців не було. "Гірники" ще в середині першої половини відкрили рахунок у матчі - відзначився Степаненко. А в другому таймі вбили інтригу, забивши ще тричі - голи на рахунку Соломона, Майкона і все того ж Степаненка.

У підсумку "Минай" втратив всі шанси зберегти прописку в УПЛ. Тепер, навіть у разі перемоги минайців у "Ворскли" і поразки "Олімпіка" в матчі зі "Львовом", "Минай" зможе лише зрівнятися за очками з "олімпійцями", але за очними зустрічами поступаються донеччанам.

А ось "гірники" гарантували собі другу сходинку - відрив від "Зорі" за тур до кінця чемпіонату становить 4 очки.