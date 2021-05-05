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Борьба за Лигу Европу: "Ворскла" и "Десна" играют вничью, "Колос" отрывается

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 20:54
Борьба за Лигу Европу: "Ворскла" и "Десна" играют вничью, "Колос" отрывается Фото: "Ворскла" и "Десна" в очной встрече не смогли определить победителя в борьбе за Лигу Европы (vorskla.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Интрига в борьбе за зону Лиги Европы в Украинской Премьер-лиге сохранится вплоть до последнего тура. Сегодня "Ворскла" и "Десна" расписали ничью, что позволило оторваться на три очка "Колосу", который обыграл "Александрию".

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Чтобы гарантировать себе место в Лиге Европы "Ворскле" нужно было выигрывать в очном противостоянии у одного из своих прямых конкурентов "Десны" с разницей в два гола. При этом "Десну" устаивала любая победа. В таком случае полтавчане могли бы лишь сравняться с командой из Чернигова, но по общим встречам у "Десны" в активе было бы две победы и преимущество в турнирной таблице.

Половину дела для себя полтавчане сделали уже на старте поединка - на 18-й минуте за "Ворсклу" забил Тилль. Однако уже на первых минутах второй половины "Десна" сравняла счет усилиями Гитченко.

Под конец матча полтавчане забили второй мяч, но его из-за офсайда отменили судьи. А на 86-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве - вторую "желтую" получил Якубу. За оставшееся время ни одна команд забить так и не смогла - 1:1.

В параллельном поединке "Колос" уверенно переиграл на выезде "Александрию" благодаря голам Петрова и Ориховского - 2:0. Победа позволила клубу из Коваливки набрать 41 очко, что на 3 больше чем у "Ворсклы" и "Десны".

Отметим, при распределении мест в турнирной таблице учитываются результаты между командами в личных встречах, далее - лучшая разница забитых-пропущенных между командами, большее число забитых голов, лучшая разница голов во всех встречах, большее количество голов во всех матчах.

Борьба за Лигу Европу: &quot;Ворскла&quot; и &quot;Десна&quot; играют вничью, &quot;Колос&quot; отрывается

Судьба последних двух путевок в Лигу Европы решится в последнем туре. "Колос" играет с "Динамо", "Ворскла" встретится с "Минаем", а "Десна" с "Мариуполем".

Напомним, ранее сегодня "Динамо" сыграло в сухую ничью с "Мариуполем" - 0:0.

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