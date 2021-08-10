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"Шахтер" явный фаворит в противостоянии с "Генком" в квалификации ЛЧ: прогноз букмекеров

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Киев, Вторник 10 августа 2021 12:00
"Шахтер" явный фаворит в противостоянии с "Генком" в квалификации ЛЧ: прогноз букмекеров Фото: букмекеры считают фаворитом на выход в плей-офф квалификации "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 10 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Среди прочих сыграют донецкий "Шахтер" и бельгийский "Генк".

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"Горняки" смогли добыть положительный результат в первом матче в Бельгии, хотя и проигрывали по ходу встречи - 2:1. Тогда победу украинскому клубу принес гол Алана Патрика на 81-й минуте.

Ко второму матчу противостоянию игроки "Шахтера" обязаны подойти ответственно, ведь на выходных они получили порцию критики от самого наставника команды Роберто Де Дзерби, после поражения в чемпионате от "Александрии" - 1:2.

"Мы разочарованы игрой, и больше всех расстроен я, потому что первые 20 минут мы провели очень плохо… Безусловно, тяжело играть после двух дней. Но мы - "Шахтер", мы очень сильная команда и должны настраиваться на то, что можем играть в таком плотном графике. И в первую очередь настраиваться ментально. Если этого не будет, я должен буду поменять команду, или что-то мы должны изменить, если не будет стопроцентной отдачи от всех", - отметил тогда Де Дзерби.

А вот "Генк" перед ответным матчем в Украине смог добыть первую победу в новом сезоне - бельгийские "шахтеры" смогли в компенсированное время вырвать 3 очка у Кортрейка 2:1.

Букмекеры оценивают шансы на победу и во втором матче выше у "Шахтера" - коэффициент 1.97. На победу "Генка" дают 3.70, а на ничью - 3.85. При этом на общую победу по сумме двух матчей в успехе "горняков" букмекеры практически не сомневаются - 1.16 против 5.70 на "Генк".

Поединок состоится в 20:30 в Киеве на НСК "Олимпийский". Транслироваться матч будет на телеканале "Футбол 1".

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