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"Шахтер" вернулся в Украину на финальный этап подготовки к сезону

Фото: "Шахтер" воспользовался железнодорожным транспортом (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

С тренировочных сборов в Словении за неделю до старта Премьер-лиги вернулся донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Дома "горняки" завершат подготовку к сезону 2022/23. Тренировочные сборы в Словении длились с 3 августа.

"Футболисты и тренерский штаб "Шахтера" завершили заграничные сборы и вернулись в Украину. Команда получила один выходной, а уже в четверг, 18 августа, снова соберется на тренировочном поле в Киеве, чтобы продолжить подготовку к старту в чемпионате", – говорится в сообщении .

Именно "Шахтер" матчем против харьковского "Металлиста 1925" начнет новый чемпионат. Первый поединок УПЛ в сезоне 2022/23 запланирован на 23 августа, а стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Ранее Премьер-лига объявила расписание 1-го тура нового чемпионата. Первый игровой день из-за участия в еврокубках пропустят "Динамо" и "Днепр-1".

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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