"Шахтер" вернулся в Украину на финальный этап подготовки к сезону

Дома "горняки" завершат подготовку к сезону 2022/23. Тренировочные сборы в Словении длились с 3 августа.

"Футболисты и тренерский штаб "Шахтера" завершили заграничные сборы и вернулись в Украину. Команда получила один выходной, а уже в четверг, 18 августа, снова соберется на тренировочном поле в Киеве, чтобы продолжить подготовку к старту в чемпионате", – говорится в сообщении .

Именно "Шахтер" матчем против харьковского "Металлиста 1925" начнет новый чемпионат. Первый поединок УПЛ в сезоне 2022/23 запланирован на 23 августа, а стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Ранее Премьер-лига объявила расписание 1-го тура нового чемпионата. Первый игровой день из-за участия в еврокубках пропустят "Динамо" и "Днепр-1".