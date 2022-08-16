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"Динамо" и СК "Днепр-1" пропустят стартовый тур УПЛ: известна причина

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Киев, Вторник 16 августа 2022 15:21
"Динамо" и СК "Днепр-1" пропустят стартовый тур УПЛ: известна причина Фото: "Динамо" против "Днепра-1" в предыдущем сезоне (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Дата и время начала матчей 1-го тура сезона 2022/23 утвердила дирекция украинской Премьер-лиги. Поединки с участием киевского "Динамо" и СК "Днепр-1" не состоятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Чемпионат начнется 23 августа матчем "Шахтер" – "Металлист 1925". Старт поединка в 13:00.

В этот же день пройдут еще три встречи. Одесский "Черноморец" и луганская "Заря" примут ровенский "Верес" и полтавскую "Ворсклу" соответственно в 15:00. Через два часа начнется поединок ковалевского "Колоса" и криворожского "Кривбасса".

На День независимости запланировали два матча. В 13:00 прозвучит стартовый свисток в поединке закарпатского "Миная" и "Львова". Львовский "Рух" примет харьковский "Металлист" в 15 часов.

Еще два матча – "Днепр-1" – "Александрия" и "Ингулец" – "Динамо" состоятся позже. Оба поединка перенесли из-за участия днепровцев и киевлян в Лиге Европы и Лиге чемпионов соответственно.

Расписание матчей 1-го тура Премьер-лиги:

23 августа

"Шахтер" – "Металлист 1925" – 13:00

"Черноморец" – "Верес" – 15:00

"Заря" – "Ворскла" – 15:00

"Колос" – "Кривбасс" – 17:00

24 августа

"Минай" – "Львов" – 13:00

"Рух" – Металлист" – 15:00

Накануне УПЛ объявила транслятора турнира на ближайшие три сезона. Футбольное первенство на трех площадках будет показывать Setanta Sports.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Динамо Чемпионат Украины Днепр-1 УПЛ
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