"Шахтар" повернувся до України на фінальний етап підготовки до сезону

Із тренувальних зборів у Словенії за тиждень до старту Прем'єр-ліги повернувся донецький "Шахтар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Удома "гірники" завершуватимуть підготовку до сезону 2022/23. Тренувальні збори в Словенії тривали від 3 серпня.
"Футболісти і тренерський штаб "Шахтаря" завершили закордонні збори та повернулися в Україну. Команда отримала один вихідний, а вже в четвер, 18 серпня, знову збереться на тренувальному полі в Києві, щоби продовжити підготовку до старту в чемпіонаті", – йдеться в повідомленні.
Саме "Шахтар" матчем проти харківського "Металіста 1925" розпочне новий чемпіонат. Перший поєдинок УПЛ у сезоні 2022/23 запланований на 23 серпня, а стартовий свисток пролунає о 13:00.
Раніше Прем'єр-ліга оголосила розклад 1-го туру нового чемпіонату. Перший ігровий день через участь у єврокубках пропустять "Динамо" та "Дніпро-1".
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
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