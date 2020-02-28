"Шахтер" узнал возможных соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Определились команды, преодолевшие этап 1/16 финала
Чемпионы Украины донецкий "Шахтер" прошел португальскую "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы и узнал возможных соперников на следующей стадии турнира. Об этом сообщается на сайте "горняков".
Дончане могут встретиться абсолютно с любой командой, которая также преодолела эту стадию. По результатам сыгранных матчей стали известны 15 из 16. Игра между "РБ Зальцбург" и "Айнтрахтом" перенесена из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.
Возможные соперники "Шахтера":
"Базель" (Швейцария)
"Байер" (Германия)
"Вольфсбург" (Германия)
"Вулверхэмптон" (Англия)
"Интер" (Италия)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Копенгаген" (Дания)
ЛАСК (Австрия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Олимпиакос" (Греция)
"Рейнджерс" (Шотландия)
"Рома" (Италия)
"Севилья" (Испания)
"Хетафе" (Испания)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится сегодня, 28 февраля. Начало процедуры в 14:00 по Киеву.
Донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. Напомним, групповой этап Лиги Европы не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".