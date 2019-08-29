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"Шахтар" дізнався суперників по груповій стадії Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    29.08.2019 - 19:55
"Шахтар" дізнався суперників по груповій стадії Ліги чемпіонів

Донецька команда знову зустрінеться з "Ман Сіті"

За підсумками жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів сезону 2019/20 своїх суперників дізнався футбольний чемпіон України за підсумками минулого сезону - донецький "Шахтар". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА.

Команда на чолі з новим тренером Луїша Каштру зіграє з "Манчестер Сіті" (Англія), "Динамо" Загреб (Хорватія) і "Аталантою" (Італія).

Всього в основному турнірі Ліги чемпіонів зіграють 32 команди, які розбиті на вісім груп. 26 учасників отримали автоматичні путівки в головний єврокубковий турнір за підсумками сезону-2018/19, ще шість успішно подолали кваліфікацію.

На груповому етапі не можуть зустрітися команди з однієї національної асоціації, а клуби з України і Росії, згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, як і раніше, розводяться по різних групах.

Турнір стартує менш ніж через три тижні. Матчі 1 туру відбудуться вже 17-18 вересня.

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