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Определились потенциальные соперники "Шахтера" по групповому этапу ЛЧ

Новости » Спорт    27.05.2019 - 09:25
Определились потенциальные соперники "Шахтера" по групповому этапу ЛЧ
Фото: игроки "Шахтера" (shakhtar.com)

"Горняки" будут во второй корзине при жеребьевке

После завершения последних туров в чемпионатах Европы определился состав корзин при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20. Как сообщает football.ua, донецкий "Шахтер" попадет во вторую корзину.

Таким образом, потенциальными соперниками "горняков" из первой корзины будут: "Челси" или "Арсенал" (если "синие" обыграют "канониров" в финале Лиги Европы, то вторая корзина достанется "Аяксу", если проиграют - то "Челси" будет во второй корзине), "Ливерпуль" или "Тоттенхэм" (кто уступит в финале Лиги чемпионов - будет в одной корзине с "Шахтером"), "Барселона", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ювентус" и "Бавария".

Соперниками донецкой команды из второй корзины точно не будут: дортмундская "Боруссия", "Атлетико", "Реал", "Наполи", "Тоттенхэм"/"Ливерпуль" и "Порту", если пройдет квалификацию в групповой этап.

Третью корзину представят: "Лион" или "Аякс", "Бенфика", "Байер", РБ "Зальцбург", "Валенсия" и "Интер".

И четвертая корзина: "Генк", "Галатасарай", РБ "Лейпциг", "Аталанта" и "Лилль".

Остальные участники будет известны после квалификации.

Напомним, "Шахтер" опередил "Динамо" по количеству титулов.  В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "бело-синих".

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