"Шахтер" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо"

Донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо" не определили сильнейшего в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился со счетом - 2:2.

Команды обменялись голами в каждом из таймов. Счет на 16 минуте открыл Евгений Коноплянка, которому ассистировал Марлос. Менее чем за 10 минут гости восстановили равновесие благодаря голу Даниэля Ольмо с передачи Мислава Оршича.

В середине второго тайма Оршич вывел хорватский клуб вперед, реализовав пенальти. Во время розыгрыша углового загребсого клуба вратарь "Шахтера" Андрей Пятов зачем-то схватил соперника и повалил того на газон, попутно упав и сам. Арбитр указал на 11-метровый, а после просмотра VAR убедился в правильности этого решения. Спасти "Шахтер" от поражения удалось Додо 75 минуте с паса Алана Патрика.

"Динамо" и "Шахтер" продолжают делить 2-3 места в группе с 4 очками. Лидирует "Манчестер Сити", которому сегодня предстоит встретиться с "Аталантой".

Напомним, Украина осталась на 10 месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).