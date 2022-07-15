"Шахтер" проведет спарринг с середняком Эредивизи

Нидерландский клуб проведет небольшой тренировочный сбор в Зеландии. Он будет финишировать спаррингом с украинским грандом 18 июля.

Представители "Фортуны" и "Шахтера" договорились о двух матчах. Первый начнется в 16.00 по местному времени, второй – в 18.30. Во втором противостоянии составы обеих команд должны быть максимально приближены к боевым.

Билеты на поединки будут продавать онлайн за 11 евро. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность для поддержки украинских беженцев в Нидерландах. Ранее дончане договорились о спаррингах с "Аяксом" и "Утрехтом".

Накануне "Шахтер" начал подготовку к новому сезону в Роттердаме. Первой команде "горняков" представили тренерский штаб во главе с Игорем Йовичевичем. Под руководством хорвата 27 украинцев провели две тренировки.