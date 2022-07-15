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"Шахтар" проведе спаринг із середняком Ередивізі

Фото: "Гірники" на тренуванні в Нідерландах (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Сіттардська "Фортуна" анонсувала проведення контрольного поєдинку з донецьким "Шахтарем" у рамках підготовки обох команд до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Нідерландський клуб проведе невеликий тренувальний збір у Зеландії. Фінішуватиме він спарингом із українським грандом 18 липня.

Представники "Фортуни" та "Шахтаря" домовилися про два матчі. Перший розпочнеться о 16:00 за місцевим часом, другий – о 18:30. У другому протистоянні склади обох команд повинні бути максимально наближеними до бойових.

Квитки на поєдинки продаватимуть виключно онлайн за 11 євро. Усі виручені кошти спрямують на благодійність для підтримки українських біженців у Нідерландах. Раніше донеччани домовилися про спаринги з "Аяксом" і "Утрехтом".

Напередодні "Шахтар" розпочав підготовку до нового сезону в Роттердамі. Першій команді "гірників" презентували тренерський штаб на чолі з Ігорем Йовічевічем. Під керівництвом хорвата 27 українців провели два тренування.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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Шахтар