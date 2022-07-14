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"Шахтер" начал тренировочные сборы: в обойме Йовичевича только украинцы

Новина українською →
Нидерланды, Четверг 14 июля 2022 19:48
"Шахтер" начал тренировочные сборы: в обойме Йовичевича только украинцы Фото: Игор Йовичевич дает наставления своим подопечным (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича начал подготовку к грядущему сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Тренировочный сбор "горняков" начался в Роттердаме. Там тренерский штаб начал работу с обновленной командой. В составе "Шахтера" пока 27 исполнителей – все украинцы.

К "горнякам", выступавшим в "Шахтере" в сезоне 2021/22, присоединилась группа футболистов "Мариуполя" – защитник Стасюк, хавбеки Топалов, Кащук, Очеретько, Шостак и форвард Кулаков.

Из аренды вернулись защитник Капинус, полузащитник Криськив (оба – "Металлист 1925") и нападающий Сикан ("Ганза"). Также тренируется с "Шахтером" форвард Тотовицкий, зимой сменивший "Десну" на "Колос".

Утром тренировочное занятие длилось полтора часа. Оно носило втягивающий характер с разминкой, пробежкой, упражнениями с мячом на технику. Вечерняя же сессия имела акцент на тактике.

Список футболистов "Шахтера" на сборах:

Вратари: Пятов, Трубин, Алексей Шевченко, Пузанков

Защитники: Кривцов, Матвиенко, Бондарь, Корниенко, Конопля, Кирюханцев, Фарина, Булеза, Стасюк, Капинус

Полузащитники: Степаненко, Мудрик, Судаков, Артем Бондаренко, Криськив, Топалов, Кащук, Очеретько, Шостак, Сигеев

Нападающие: Тотовицкий, Кулаков, Сикан

Руководство "Шахтера" представило нового наставника команды в четверг. В рамках тренировочных сборов, в частности, запланированы спарринги с "Аяксом" и "Утрехтом".

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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