"Шахтер" отпустил очередного бразильца в чемпионат Италии
Итальянская "Фиорентина" договорилась с донецким "Шахтером" о покупке бразильского защитника Додо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.
23-летний латераль продолжит карьеру в Серии А. Представители "фиалок" дожали "Шахтер" на переговорах о переходе латиноамериканца.
Додо станет полноценным футболистом "Фиорентины". Флорентийцы гарантированно заплатят за бразильца 14,5 млн евро. Еще 3,5 млн в евровалюте прописаны в качестве бонусов.
Условия личного контракта Додо с "фиалками" уже согласованы. Теперь бразильцу осталось пройти медобследование, после которого о его трансфере объявят официально.
В "Шахтер" Додо перебрался зимой 2018-го за 2 млн евро из "Куритибы". С того времени он провел в составе "горняков" 97 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 17 результативных передач. Бразилец выиграл чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок.
Ранее директор по футболу "Шахтера" Срна пригрозил ФИФА судебной тяжбой из-за дискриминационных трансферных правил. Руководство "горняков" недовольно нормами, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.
К слову, итальянец Де Дзерби якобы договорился с "Шахтером" о прекращении сотрудничества.
Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".
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