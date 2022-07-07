ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Шахтар" відпустив чергового бразильця до чемпіонату Італії

Новость на русском →
Флоренція, Четвер 07 липня 2022 15:55
"Шахтар" відпустив чергового бразильця до чемпіонату Італії Фото: Додо виходить на матч проти "Монако" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Італійська "Фіорентина" домовилася з донецьким "Шахтарем" про купівлю бразильського оборонця Додо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.

23-річний латераль продовжить кар'єру в Серії А. Представники "фіалок" дотиснули "Шахтар" на перемовинах про перехід латиноамериканця.

Додо стане повноцінним футболістом "Фіорентини". Флорентійці гарантовано заплатять за бразильця 14,5 млн євро. Ще 3,5 млн у євровалюті прописані бонусами.

Умови особистого контракту Додо з "фіалками" вже узгоджені. Тепер бразильцю залишилося пройти медобстеження, після якого про його трансфер оголосять офіційно.

До "Шахтаря" Додо перебрався взимку 2018-го за 2 млн євро з "Курітіби". З того часу він провів у складі "гірників" 97 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Бразилець виграв чемпіонат, Кубок України та Суперкубок.

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Срна пригрозив ФІФА судовою тяганиною через дискримінаційні трансферні правила. Керівництво "гірників" незадоволене нормами, що дозволили легіонерам самостійно призупиняти контракти з українськими клубами.

До слова, італієць Де Дзербі нібито домовився з "Шахтарем" про припинення співпраці.

Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Фиорентина Чемпіонат Італії
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками