"Шахтер" отпустил бразильца в клуб легендарного Роналдо

"Синие" арендовали 23-летнего латераля. Соглашение с "горняками" рассчитано на год.

Сиприано впервые будет играть в чемпионате Бразилии с момента перехода в "Шахтер" в июле 2018 года за ориентировочно 1 млн евро. Закрепиться в составе отечественного гранда он, однако, не сумел и провел за это время всего 26 матчей во всех турнирах.

В то же время сезон 2021/22 бразилец провел в "Сьоне". В Швейцарии Сиприано сыграл 33 поединка в общей сложности, в которых оформил 2 результативные передачи.

"Крузейро", 90% акций которого принадлежат 2-кратному чемпиону мира Роналдо, текущий сезон проводит в Серии B. Там падший гранд идет в лидерах, опережая на четыре очка конкурентов после 17-ти туров.