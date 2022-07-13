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"Шахтер" отпустил бразильца в клуб легендарного Роналдо

Фото: Маркиньос Сиприано забивает единственный мяч за "Шахтер" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередным легионером, покинувшим донецкий "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину, стал защитник Маркиньос Сиприано. Его подписал бразильский "Крузейро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

"Синие" арендовали 23-летнего латераля. Соглашение с "горняками" рассчитано на год.

Сиприано впервые будет играть в чемпионате Бразилии с момента перехода в "Шахтер" в июле 2018 года за ориентировочно 1 млн евро. Закрепиться в составе отечественного гранда он, однако, не сумел и провел за это время всего 26 матчей во всех турнирах.

В то же время сезон 2021/22 бразилец провел в "Сьоне". В Швейцарии Сиприано сыграл 33 поединка в общей сложности, в которых оформил 2 результативные передачи.

"Крузейро", 90% акций которого принадлежат 2-кратному чемпиону мира Роналдо, текущий сезон проводит в Серии B. Там падший гранд идет в лидерах, опережая на четыре очка конкурентов после 17-ти туров.

К слову, ранее составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

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Шахтер