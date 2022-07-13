"Шахтар" відпустив бразильця у клуб легендарного Роналдо

"Сині" орендували 23-річного латераля. Угода з "гірниками" розрахована на рік.

Сіпріано вперше гратиме в чемпіонаті Бразилії з моменту переходу в "Шахтар" у липні 2018-го за орієнтовно 1 млн євро. Закріпитися в складі вітчизняного гранда він, однак, не зумів і провів за цей час лише 26 матчів у всіх турнірах.

Натомість сезон 2021/22 бразилець провів у "Сьйоні". У Швейцарії Сіпріано зіграв 33 поєдинки загалом, у яких оформив 2 результативні передачі.

"Крузейро", 90% акцій якого належать 2-разовому чемпіону світу Роналдо, поточний сезон проводить у Серії B. Там занепалий гранд іде в лідерах, випереджаючи на чотири очки конкурентів після 17-ти турів.