"Шахтер" отправился на матч с загребским "Динамо" без Коноплянки и Соломона

Донецкий "Шахтер" вылетел в Хорватию на матч 4 тура Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Об этом информирует пресс-служба клуба.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой 20 футболистов. В Украине остались травмированные Евгений Коноплянка и Манор Соломон.

Португальский специалист взял следующих исполнителей:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо

Нападающие: Мораес, Сикан

Сам матч "Динамо" Загреб - "Шахтер" состоится 6 ноября в 22:00 по киевскому времени. В этой игре определится главный претендент на вторую путевку в плей-офф. Обе команды после 3 туров имеют 4 очка и делят 2 место. Напомним, в Харькове команды разошлись боевой ничьей 2:2.