"Шахтер" отправился на матч с "Базелем": в составе 25 футболистов

Фото: игроки "Шахтера" (facebook.com/fcshakhtar)

"Горняки" продолжают свой путь в Лиге Европы

Донецкий "Шахтера" отправляется в Германию на четвертьфинальный матч Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Главный тренер "горняков" Луиш Каштру включил в список команды 25 футболистов.

Об этом сообщается на сайте команды.

С командой не полетят Исмаили, Максим Малышев и Владислав Вакула - они восстанавливаются после травм.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон

Нападающие: Фернандо, Сикан, Мораес

Матч "Шахтер" - "Базель" состоится завтра, 11 августа, в городе Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арене". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Противостояние пройдет в формате одного матча.

Напомним, победа над "Вольфсбургом" и выход в четвертьфинал турнира позволили "горнякам" подняться на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА.