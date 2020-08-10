"Шахтер" отправился на матч с "Базелем": в составе 25 футболистов

"Горняки" продолжают свой путь в Лиге Европы
Донецкий "Шахтера" отправляется в Германию на четвертьфинальный матч Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Главный тренер "горняков" Луиш Каштру включил в список команды 25 футболистов.
Об этом сообщается на сайте команды.
С командой не полетят Исмаили, Максим Малышев и Владислав Вакула - они восстанавливаются после травм.
Следующая остановка – Германия— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2020
#ШахтерБазель в четвертьфинале @EuropaLeague! #UEL
Пожелайте нам удачи! pic.twitter.com/AowqU8S57Y
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Кривцов, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо
Список игроков, полетевших в Германию на матч с «Базелем» в четвертьфинале @EuropaLeague #UEL #ШахтерБазель pic.twitter.com/7zWJOQQ0y0— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2020
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон
Нападающие: Фернандо, Сикан, Мораес
Команда на пути в Германию! @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/hVl6gKVOzW— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2020
Матч "Шахтер" - "Базель" состоится завтра, 11 августа, в городе Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арене". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Противостояние пройдет в формате одного матча.
Напомним, победа над "Вольфсбургом" и выход в четвертьфинал турнира позволили "горнякам" подняться на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА.