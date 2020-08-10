ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Шахтер" отправился на матч с "Базелем": в составе 25 футболистов

Киев, Понедельник 10 августа 2020 10:30
"Шахтер" отправился на матч с "Базелем": в составе 25 футболистов
Фото: игроки "Шахтера" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

"Горняки" продолжают свой путь в Лиге Европы

Донецкий "Шахтера" отправляется в Германию на четвертьфинальный матч Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Главный тренер "горняков" Луиш Каштру включил в список команды 25 футболистов.

Об этом сообщается на сайте команды.

С командой не полетят Исмаили, Максим Малышев и Владислав Вакула - они восстанавливаются после травм.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон

Нападающие: Фернандо, Сикан, Мораес

Матч "Шахтер" - "Базель" состоится завтра, 11 августа, в городе Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арене". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Противостояние пройдет в формате одного матча.

Напомним, победа над "Вольфсбургом" и выход в четвертьфинал турнира позволили "горнякам" подняться на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ШахтерЛига ЕвропыБазельФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь