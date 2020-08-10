"Шахтар" відправився на матч з "Базелем": в складі 26 футболістів

Фото: гравці "Шахтаря" (facebook.com/fcshakhtar)

"Гірники" продовжують свій шлях у Лізі Європи

Донецький "Шахтаря" вирушає до Німеччини на чвертьфінальний матч Ліги Європи проти швейцарського "Базеля". Головний тренер "гірників" Луїш Каштру включив в список команди 26 футболістів.

Про це повідомляється на сайті команди.

З командою не полетять Ісмаїлі, Максим Малишев та Владислав Вакула - вони відновлюються після травм.

Воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко

Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондар, Віта, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентіньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон

Нападники: Фернандо, Сікан, Мораес

Матч "Шахтар" - "Базель" відбудеться завтра, 11 серпня, в місті Гельзенкірхен на "Фельтінс-Арені". Початок матчу о 22:00 за київським часом. Протистояння пройде в форматі одного матчу.

Нагадаємо, перемога над "Вольфсбургом" і вихід у чвертьфінал турніру дозволили "гірникам" піднятися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА.