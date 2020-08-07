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Определился соперник "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы

Пятница 07 августа 2020 00:10
Определился соперник "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)
Автор: Вера Олейник

Эти матчи должны были пройти этап еще в марте, но были перенесены из-за коронавируса

По итогам второго дня ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы стали известны все участники следующего этапа. Они должны были определиться без малого еще пять месяцев назад, но поединки были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Последними участниками четвертьфинала стали "Байер", "Севилья", "Базель" и "Вулверхэмптон".

Накануне в следующий этап вышли "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген" и единственная украинская команда в турнире - донецкий "Шахтер".

Пары 1/4 финала выглядят следующий образом:

"Шахтер" - "Базель"

"Интер" - "Байер"

"МЮ" - "Копенгаген"

"Вулверхемптон" - "Севилья"

Напомним, победа над "Вольфсбургом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход в четвертьфинал турнира позволили "Шахтеру" подняться на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА.

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