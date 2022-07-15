"Шахтер" оформил переход нападающего "Колоса"

29-летний исполнитель вернулся в "Шахтер". За "Колос" он так и не успел дебютировать, поскольку сезон 2021/22 не вышел из паузы после полномасштабного вторжения РФ.

Однако ковалевцы сумели неплохо заработать на переходе. Тотовицкий перешел в "Колос" свободным агентом из "Десны". Теперь же "хлеборобы" продали его за ориентировочно 700 тысяч евро.

На контракте с "Шахтером" нападающий уже находился в 2010-2020 гг. Но закрепиться в составе "горняков" тогда Тотовицкий не сумел. Он провел всего 9 матчей (1 гол) за отечественный гранд во всех турнирах.

Зато форвард, который также может сыграть под нападающими и правого вингера, регулярно ездил в аренду. В таком статусе он выступал за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".

Накануне "Шахтер" начал подготовку к новому сезону в Роттердаме. "Горнякам" представили тренерский штаб во главе с Йовичевичем. Под руководством хорвата 27 украинцев, в том числе и Тотовицкий, провели две тренировки.