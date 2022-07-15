UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" оформил переход нападающего "Колоса"

Фото: Андрей Тотовицкий уже защищал цвета "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" оформил первый трансфер во время пребывания Игора Йовичевича в должности наставника команды. В ряды "горняков" из ковалевского "Колоса" вернулся Андрей Тотовицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост "хлеборобов" в Facebook.

29-летний исполнитель вернулся в "Шахтер". За "Колос" он так и не успел дебютировать, поскольку сезон 2021/22 не вышел из паузы после полномасштабного вторжения РФ.

Однако ковалевцы сумели неплохо заработать на переходе. Тотовицкий перешел в "Колос" свободным агентом из "Десны". Теперь же "хлеборобы" продали его за ориентировочно 700 тысяч евро.

На контракте с "Шахтером" нападающий уже находился в 2010-2020 гг. Но закрепиться в составе "горняков" тогда Тотовицкий не сумел. Он провел всего 9 матчей (1 гол) за отечественный гранд во всех турнирах.

Зато форвард, который также может сыграть под нападающими и правого вингера, регулярно ездил в аренду. В таком статусе он выступал за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".

Накануне "Шахтер" начал подготовку к новому сезону в Роттердаме. "Горнякам" представили тренерский штаб во главе с Йовичевичем. Под руководством хорвата 27 украинцев, в том числе и Тотовицкий, провели две тренировки.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер