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"Шахтар" оформив перехід нападника "Колоса"

Фото: Андрій Тотовицький вже захищав кольори "Шахтаря" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" оформив перший трансфер у час перебування Ігора Йовічевіча на посаді керманича команди. У лави "гірників" із ковалівського "Колоса" повернувся Андрій Тотовицький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "хліборобів" у Facebook.

29-річний виконавець повернувся в "Шахтар". За "Колос" він так і не встиг дебютувати, оскільки сезон 2021/22 не вийшов із паузи після повномасштабного вторгнення РФ.

Однак, ковалівці зуміли непогано заробити на переході. Тотовицький перейшов у "Колос" вільним агентом із "Десни". Тепер же "хлібороби" продали його за орієнтовно 700 тисяч євро.

На контракті з "Шахтарем" нападник уже перебував у 2010-2020 рр. Та закріпитися у складі "гірників" тоді Тотовицький не зумів. Він провів усього 9 матчів (1 гол) за вітчизняний гранд у всіх турнірах.

Натомість форвард, який також може зіграти під нападниками та правого вінгера, регулярно їздив в оренди. У такому статусі він виступав за "Маріуполь", "Зорю" і бельгійський "Кортрейк".

Напередодні "Шахтар" розпочав підготовку до нового сезону в Роттердамі. "Гірникам" презентували тренерський штаб на чолі з Йовічевічем. Під керівництвом хорвата 27 українців, зокрема і Тотовицький, провели два тренування.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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Шахтар