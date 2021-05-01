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"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к серебру

Автор: Дмитрий Левицкий

"Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1. Команда Луиша Каштру приблизилась к серебру украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Первый тайм матча оказался для "горняков" одним из лучших в календарном году. "Шахтер" доминировал над "Днепром-1" и создал ощутимое количество голевых эпизодов, два из которых успешно воплотил. На такой расклад ситуации могло повлиять то, что "днепряне" вышли на поле без двух основных опорников.

Во втором тайме "Днепр-1" попытался отыграться, но "Шахтер" контролировал ситуацию, хотя перед финальным свистком "горняки" все же пропустили мяч в свои ворота, поэтому матч закончился со счетом 2:1.

Победа в этом матче приблизила "Шахтер" ко второму месту в УПЛ. Сейчас у него 48 очков.

Напомним, в минувшее воскресенье "Шахтер" всухую проиграл "Александрии". Матч завершился со счетом 0:2.

Добавим, в минувшее воскресенье "Динамо", победив всухую "Ингулец", смогло досрочно оформить чемпионство УПЛ.

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