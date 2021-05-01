"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к серебру

"Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1. Команда Луиша Каштру приблизилась к серебру украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Первый тайм матча оказался для "горняков" одним из лучших в календарном году. "Шахтер" доминировал над "Днепром-1" и создал ощутимое количество голевых эпизодов, два из которых успешно воплотил. На такой расклад ситуации могло повлиять то, что "днепряне" вышли на поле без двух основных опорников.
Во втором тайме "Днепр-1" попытался отыграться, но "Шахтер" контролировал ситуацию, хотя перед финальным свистком "горняки" все же пропустили мяч в свои ворота, поэтому матч закончился со счетом 2:1.
Победа в этом матче приблизила "Шахтер" ко второму месту в УПЛ. Сейчас у него 48 очков.
Напомним, в минувшее воскресенье "Шахтер" всухую проиграл "Александрии". Матч завершился со счетом 0:2.
Добавим, в минувшее воскресенье "Динамо", победив всухую "Ингулец", смогло досрочно оформить чемпионство УПЛ.