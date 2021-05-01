"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" і наблизився до срібла

Перший тайм матчу виявився для "гірників" одним із найкращих у календарному році. "Шахтар" домінував над "Дніпром-1" та створив відчутну кількість гольових епізодів, два з яких успішно втілив. На такий розклад ситуації могло вплинути те, що "дніпряни" вийшли на поле без обох основних опорників.

У другому таймі "Дніпро-1" спробувало відігратися, але "Шахтар" контролював ситуацію, хоча перед фінальним свистком "гірники" все ж пропустили м'яч у свої ворота, тому матч закінчився з рахунком 2:1.

Перемога в цьому матчі наблизила "Шахтар" до другого місця в УПЛ. Наразі він має 48 очок.