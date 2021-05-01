"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" і наблизився до срібла

"Шахтар" переміг "Дніпро-1" з рахунком 2:1. Команда Луїша Каштру наблизилася до срібла української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Перший тайм матчу виявився для "гірників" одним із найкращих у календарному році. "Шахтар" домінував над "Дніпром-1" та створив відчутну кількість гольових епізодів, два з яких успішно втілив. На такий розклад ситуації могло вплинути те, що "дніпряни" вийшли на поле без обох основних опорників.
У другому таймі "Дніпро-1" спробувало відігратися, але "Шахтар" контролював ситуацію, хоча перед фінальним свистком "гірники" все ж пропустили м'яч у свої ворота, тому матч закінчився з рахунком 2:1.
Перемога в цьому матчі наблизила "Шахтар" до другого місця в УПЛ. Наразі він має 48 очок.
Нагадаємо, минулої неділі "Шахтар" всуху програв "Олександрії". Матч завершився з рахунком 0:2.
Додамо, минулої неділі "Динамо", перемігши всуху "Інгулець", змогло достроково оформити чемпіонство УПЛ.