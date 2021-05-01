RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" і наблизився до срібла

Автор: Дмитро Левицький

"Шахтар" переміг "Дніпро-1" з рахунком 2:1. Команда Луїша Каштру наблизилася до срібла української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Перший тайм матчу виявився для "гірників" одним із найкращих у календарному році. "Шахтар" домінував над "Дніпром-1" та створив відчутну кількість гольових епізодів, два з яких успішно втілив. На такий розклад ситуації могло вплинути те, що "дніпряни" вийшли на поле без обох основних опорників.

У другому таймі "Дніпро-1" спробувало відігратися, але "Шахтар" контролював ситуацію, хоча перед фінальним свистком "гірники" все ж пропустили м'яч у свої ворота, тому матч закінчився з рахунком 2:1.

Перемога в цьому матчі наблизила "Шахтар" до другого місця в УПЛ. Наразі він має 48 очок.

Нагадаємо, минулої неділі "Шахтар" всуху програв "Олександрії". Матч завершився з рахунком 0:2.

Додамо, минулої неділі "Динамо", перемігши всуху "Інгулець", змогло достроково оформити чемпіонство УПЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ШахтарспортДнепр-1УПЛФутбол