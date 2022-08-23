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"Шахтер" объявил заявку на стартовый тур УПЛ с новичком в списке футболистов

Фото: "Горняки" на открытой тренировке (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

На матч 1-го тура Премьер-лиги против харьковского "Металлиста 1925" Игор Йовичевич выбрал 23 исполнителя донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Матч "Шахтер" – "Металлист 1925" начнет новый сезон УПЛ. Поединок состоится 23 августа в 13:00 на столичном НСК "Олимпийский".

В заявку "горняков" на матч попал новый легионер команды – Лукас Тейлор. Бразилец накануне присоединился к рядам команды на правах аренды с греческого ПАОКа. Также место в списке исполнителей получили и другие летние новички – Михайличенко, Джурасек и Петряк.

В свою очередь вне заявки "Шахтера" оказался еще один новобранец команды Йовичевича – Зубков, а также форвард Траоре. Они набирают кондиции после травм.

Накануне матч Чемпионата юношеских команд УПЛ был прерван воздушной тревогой. Команды U-19 "Черноморца" и "Вереса" провели в укрытии ориентировочно 20 минут.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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