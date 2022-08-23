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"Шахтар" оголосив заявку на стартовий тур УПЛ із новачком у списку футболістів

Фото: "Гірники" на відкритому тренуванні (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

На матч 1-го туру Прем'єр-ліги проти харківського "Металіста 1925" Ігор Йовічевіч обрав 23-х виконавців донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Матч "Шахтар" – "Металіст 1925" розпочне новий сезон УПЛ. Поєдинок відбудеться 23 серпня о 13:00 на столичному НСК "Олімпійський".

До заявки "гірників" на матч потрапив новий легіонер команди – Лукас Тейлор. Бразилець напередодні приєднався до лав команди на правах оренди з грецького ПАОКа. Також місце в переліку виконавців отримали й інші літні новачки – Михайліченко, Джурасек і Петряк.

Натомість поза заявкою "Шахтаря" опинився ще один новобранець команди Йовічевіча – Зубков, а також форвард Траоре. Вони набирають кондиції після травм.

Напередодні матч Чемпіонату юнацьких команд УПЛ був перерваний повітряною тривогою. Команди U-19 "Чорноморця" та "Вереса" провели в укритті орієнтовно 20 хвилин.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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