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Впервые в сезоне. Матч Чемпионата юношеских команд УПЛ прервала воздушная тревога

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 17:14
Впервые в сезоне. Матч Чемпионата юношеских команд УПЛ прервала воздушная тревога Фото: "Черноморец" U-19 в предыдущем сезоне (chernomorets.odessa.ua)
Автор: Антон Федорцив

Воздушная тревога прервала уже третий по расписанию поединок Чемпионата юношеских команд украинской Премьер-лиги между одесским "Черноморцем" и ровенским "Вересом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Юношеское первенство стартовало 22 августа. Два стартовых матча завершились без инцидентов, а третий пришлось прерывать из-за рисков обстрелов.

На 86-й минуте матча "Черноморец" U-19 – "Верес" U-19 диктор на стадионе в Киеве объявил о воздушной тревоге и призвал команды и других официальных лиц перейти в убежище. После отбоя тревоги судьи выдержали 7-минутную паузу и доиграли поединок.

Ранее министр молодежи и спорта Гутцайт специальное Положение о проведении в Украине соревнований по футболу в условиях военного положения. Его действие распространяется на все турниры под эгидой УПЛ и Профессиональной футбольной лиги.

23 августа в Премьер-лиге начнется первый тур нового сезона. Премьерным станет матч между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925 года" на столичном НСК "Олимпийский" в 13:00.

Момент с объявлением воздушной тревоги с 1:33:35

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Верес Черноморец УПЛ воздушная тревога Война России против Украины
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