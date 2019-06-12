"Шахтер" назначил португальца Каштру новым главным тренером

"Шахтер" объявил о назначении португальского специалиста Луиша Каштру новым главным тренером команды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт донецкого клуба.

Соглашение с 57-летним наставником рассчитано на два года. Он стал 33 тренером в истории донецкого клуба.

Последним местом работы наставника была "Витория Гимараэш", которую он вывел в квалификацию Лиги Европы. Ранее сообщалось, что "Шахтер" не станет платить португальскому клубу один миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта. Взамен "горняки" намерены еще на год оставить защитника Додо в аренде в португальской команде.

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".