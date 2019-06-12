"Шахтер" может подписать нового тренера без выплаты компенсации

Фото: Луиш Каштру (vitoriasc.pt)

Клубы намерен договориться о переходе наставника без денежных компенсаций

Донецкий "Шахтер" может не платить "Витории Гимарайнш" предусмотренной компенсации за досрочный разрыв контракта с тренером Луишом Каштру. Об этом сообщает Guimaraesdigital.com.

"Горняки" намерены еще на год оставить защитника Додо в аренде в португальском клубе. Таким образом, "Шахтеру" не придется выплачивать 1 миллион евро за досрочное расторжение контракта 57-летнего специалиста, который действует до лета 2020 года.

Додо весь прошлый сезон провел в аренде в "Витории". На счету 20-летнего бразильца 12 матчей за португальский клуб, 2 гола и 2 результативные передачи.

В завершившемся сезоне "Витория Гимарайнш" во главе с Луишем Каштру заняла пятое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы.

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".