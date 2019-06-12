"Шахтар" призначив португальця Каштру новим головном тренером

"Шахтар" оголосив про призначення португальського фахівця Луїша Каштру новим головним тренером команди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт донецького клубу.

Угода з 57-річним наставником розрахована на два роки. Він став 33 тренером в історії донецького клубу.

Останнім місцем роботи наставника була "Віторія Гімараєш", яку він вивів у кваліфікацію Ліги Європи. Раніше повідомлялося, що "Шахтар" не стане платити португальському клубу один мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту. Натомість "гірники" мають намір ще на рік залишити захисника Додо в оренді в португальській команді.

Нагадаємо, Паулу Фонсека після трьох років роботи покинув "Шахтар" і очолив "Рому".