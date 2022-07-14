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"Шахтар" розпочав тренувальні збори: в обоймі Йовічевіча лише українці

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Нідерланди, Четвер 14 липня 2022 19:48
"Шахтар" розпочав тренувальні збори: в обоймі Йовічевіча лише українці Фото: Ігор Йовічевіч дає настанови своїм підопічним (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" під керівництвом нового головного тренера Ігора Йовічевіча розпочав підготовку до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренувальний збір "гірників" розпочався у Роттердамі. Там тренерський штаб почав роботу з оновленою командою. У складі "Шахтаря" наразі 27 виконавців – усі українці.

До "гірників", які виступали в "Шахтарі" у сезоні 2021/22, приєданалася група футболістів "Маріуполя" – оборонець Стасюк, хавбеки Топалов, Кащук, Очеретько, Шостак і форвард Кулаков.

Натомість із оренди повернулися оборонець Капінус, півзахисник Криськів (обидва – "Металіст 1925") і нападник Сікан ("Ганза"). Також тренується з "Шахтарем" форвард Тотовицький, який взимку змінив "Десну" на "Колос".

Вранці тренувальне заняття тривало півтори години. Воно мало втягувальний характер із розминкою, пробіжкою, вправами з м'ячем на техніку. Вечірня ж сесія мала акцент на тактиці.

Перелік футболістів "Шахтаря" на зборах:

Воротарі: Пятов, Трубін, Олексій Шевченко, Пузанков

Захисники: Кривцов, Матвієнко, Бондар, Корнієнко, Конопля, Кирюханцев, Фарина, Булеза, Стасюк, Капінус

Півзахисники: Степаненко, Мудрик, Судаков, Артем Бондаренко, Криськів, Топалов, Кащук, Очеретько, Шостак, Сігеєв

Нападники: Тотовицький, Кулаков, Сікан

Керівництво "Шахтаря" презентувало нового керманича команди у четвер. У рамках тренувальних зборів, зокрема, заплановані спаринги з "Аяксом" і "Утрехтом".

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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