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"Шахтер" и "Милан" не успели оформить трансфер Тайсона

Новости » Спорт    03.09.2019 - 10:40
"Шахтер" и "Милан" не успели оформить трансфер Тайсона
Фото: Тайсон (twitter.com/fcshakhtar)

Также бразильцем интересовалась "Рома", которую теперь возглавляет бывший тренер "горняков"

Руководство футбольных клубов "Шахтера" и "Милана", а также представители бразильского полузащитника Тайсона согласовали все необходимые условия для трансфера футболиста в Италию. Об этом пишет football.ua.

Клубы сошлись на сумме в 22 млн евро плюс бонусы за удачную игру бразильца. Тем не менее, успеть зарегистрировать трансфер у клубов не получилось и игрок останется выступать в Украине.

Отмечается также, что Тайсон хотел перебраться в Италию, поскольку "ему надоело играть в чемпионате такого уровня при пустых трибунах".

Сам полузащитник, судя по всему, разочарован несостоявшимся переходом. После закрытия трансферного окна бразилец написал неоднозначный пост в Instagram Stories.

"Поздравляю с концом моей мечты", - отметил Тайсон.

&quot;Шахтер&quot; и &quot;Милан&quot; не успели оформить трансфер ТайсонаСкрин с Instagram-страницы Тайсона

Этим летом к 31-летнему футболисту также проявляла интерес "Рома", которую возглавляет бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека.

Напомним, накануне игроком "Шахтера" стал полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка. По информации итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, в донецком клубе он должен был заменить Тайсона.

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