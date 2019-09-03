"Шахтер" и "Милан" не успели оформить трансфер Тайсона

Фото: Тайсон (twitter.com/fcshakhtar)

Также бразильцем интересовалась "Рома", которую теперь возглавляет бывший тренер "горняков"

Руководство футбольных клубов "Шахтера" и "Милана", а также представители бразильского полузащитника Тайсона согласовали все необходимые условия для трансфера футболиста в Италию. Об этом пишет football.ua.

Клубы сошлись на сумме в 22 млн евро плюс бонусы за удачную игру бразильца. Тем не менее, успеть зарегистрировать трансфер у клубов не получилось и игрок останется выступать в Украине.

Отмечается также, что Тайсон хотел перебраться в Италию, поскольку "ему надоело играть в чемпионате такого уровня при пустых трибунах".

Сам полузащитник, судя по всему, разочарован несостоявшимся переходом. После закрытия трансферного окна бразилец написал неоднозначный пост в Instagram Stories.

"Поздравляю с концом моей мечты", - отметил Тайсон.

Скрин с Instagram-страницы Тайсона

Этим летом к 31-летнему футболисту также проявляла интерес "Рома", которую возглавляет бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека.

Напомним, накануне игроком "Шахтера" стал полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка. По информации итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, в донецком клубе он должен был заменить Тайсона.