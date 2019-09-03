"Шахтар" і "Мілан" не встигли оформити трансфер Тайсона

Фото: Тайсон (twitter.com/fcshakhtar)

Також бразильцем цікавилась "Рома", яку тепер очолює колишній тренер "гірників"

Керівництво футбольних клубів "Шахтаря" і "Мілана", а також представники бразильського півзахисника Тайсона узгодили всі необхідні умови для трансферу футболіста в Італію. Про це пише football.ua.

Клуби зійшлися на сумі у 22 млн євро плюс бонуси за вдалу гру бразильця. Проте, встигнути зареєструвати трансфер у клубів не вийшло і гравець залишиться виступати в Україні.

Зазначається також, що Тайсон хотів перебратися до Італії, оскільки "йому набридло грати в чемпіонаті такого рівня при порожніх трибунах".

Сам півзахисник, судячи з усього, розчарований, що не відбувся переходом. Після закриття трансферного вікна бразилець написав неоднозначний пост в Instagram Stories.

"Вітаю з кінцем моєї мрії", - зазначив Тайсон.

Скрін з Instagram-сторінки Тайсона

Цього літа до 31-річного футболіста також виявляла інтерес "Рома", яку очолює колишній тренер "гірників" Паулу Фонсека.

Нагадаємо, напередодні гравцем "Шахтаря" став півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка. За інформацією італійського журналіста Джанлуки ді Марція, в донецькому клубі він повинен був замінити Тайсона.