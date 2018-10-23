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Шахтер - Манчестер Сити: где смотреть матч

Новости » Спорт    23.10.2018 - 15:03
Фото: "Шахтер" - "Манчестер Сити" (shakhtar.com)
Фото: "Шахтер" - "Манчестер Сити" (shakhtar.com)

Где и когда начнется поединок третьего тура Лиги чемпионов

"Шахтер" будет принимать "Манчестер Сити" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитами противостояния английский клуб.

23 октября 22:00
Харьков, стадион "Металлист"

 

Поединок "Шахтер" - "Манчестер Сити" в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов состоится 23 октября на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени. 

Трансляцию противостояние можно будет посмотреть на специализированном телеканале "Футбол 1". Кроме того, начиная с 21:00, эксперты в студии программы "Ночь Лиги чемпионов" обсудят предстоящую дуэль, а после матча подведут ее итоги. 

Напомним, в предыдущем раунде ЛЧ "Шахтер" упустил победу над "Лионом".

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