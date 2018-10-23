Шахтер - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Шахтер - Манчестер Сити

РБК-Украина проведет трансляцию поединка 3 тура группового этапа Лиги чемпионов

Шахтер - Манчестер Сити. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть можно на Футбол 1. "Шахтер" будет принимать "Манчестер Сити" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры считают фаворитами этого противостояния команду гостей.

23 октября 22:00

Харьков, стадион "Металлист"

"Шахтер" постарается повторить успех прошлого года и снова победить "Манчестер Сити" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Тогда же впервые и пересеклись пути соперников. Команды сыграли по два матча, где каждый из клубов одержал победу на своем поле.

Сейчас команда Паулу Фонсеки занимает третье место в группе F, сыграв вничью две первые встречи. На очко больше у "Сити", который один матч проиграл и один выиграл.

Оба стартовых матча в группе "Шахтер" завершил со счетом 2:2. Во встрече первого тура с "Хоффенхаймом" он отыграл два мяча на своем поле, а затем, наоборот, упустил преимущество в два гола на поле "Лиона". В первом туре "Сити" потерпел дома неожиданное поражение от "Лиона" (1:2), зато в следующей встрече с тем же счетом обыграл "Хоффенхайм".