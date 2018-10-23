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Шахтар - Манчестер Сіті: де дивитися матч

Новини » Спорт    23.10.2018 - 15:03
Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)
Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)

Де і коли почнеться поєдинок третього туру Ліги чемпіонів

"Шахтар" прийматиме "Манчестер Сіті" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитами протистояння англійський клуб.

23 жовтня 22:00
Харків, стадіон "Металіст"

 

Поєдинок "Шахтар" - "Манчестер Сіті" в рамках третього туру групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться 23 жовтня на ОСК "Металіст" в Харкові. Початок зустрічі - 22:00 за київським часом.

Трансляцію протистояння можна буде подивитися на спеціалізованому телеканалі "Футбол 1". Крім того, починаючи з 21:00, експерти в студії програми "Ніч Ліги чемпіонів" обговорять майбутню дуель, а після матчу підведуть її підсумки.

Нагадаємо, в попередньому раунді ЛЧ "Шахтар" втратив перемогу над "Ліоном".

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