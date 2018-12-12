Шахтер - Лион: где смотреть матч

Фото: "Шахтер" - "Лион" (shakhtar.com)

Где и когда начнется решающий поединок группы Лиги чемпионов

"Шахтер" встретится с "Лионом" в решающем матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов.Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают небольшое предпочтение донецкому клубу.

12 декабря 22:00

Киев, НСК "Олимпийский"

В прямой трансляции поединок матч «Шахтер» - «Лион» можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2». Начало - в 21:55.

За час до стартового свистка, в 21:00, выйдет в эфир программа «Ночь Лиги чемпионов», в которой ведущий вместе с экспертами поделятся своими прогнозами и расскажут о последних новостях, ключевого поединка. После финального свистка эксперты обсудят перипетии увиденного и услышат комментарии действующих лиц.

Напомним, матч был перенесен в Киев из Харькова из-за введения военного положения в десяти областях Украины.