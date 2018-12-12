Шахтар - Ліон: де дивитися матч

Де і коли почнеться вирішальний поєдинок групи Ліги чемпіонів
"Шахтар" зустрінеться "Ліоном" у вирішальному матчі за вихід в плей-офф Ліги чемпіонов.Трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають невелику перевагу донецькому клубу.
12 грудня 22:00
Київ, НСК "Олімпійський"
У прямій трансляції поєдинок матч «Шахтар» - «Ліон» можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 2». Початок - о 21:55.
За годину до стартового свистка, о 21:00, вийде в ефір програма «Ніч Ліги чемпіонів», в якій ведучий разом з експертами поділяться своїми прогнозами і розкажуть про останні новини, ключового поєдинка. Після фінального свистка експерти обговорять перипетії побаченого і почують коментарі дійових осіб.
Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Харкова через введення воєнного стану в десяти областях України.