Шахтар - Ліон: де дивитися матч

Фото: "Шахтар" - "Ліон" (shakhtar.com)

Де і коли почнеться вирішальний поєдинок групи Ліги чемпіонів

"Шахтар" зустрінеться "Ліоном" у вирішальному матчі за вихід в плей-офф Ліги чемпіонов.Трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають невелику перевагу донецькому клубу.

12 грудня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

У прямій трансляції поєдинок матч «Шахтар» - «Ліон» можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 2». Початок - о 21:55.

За годину до стартового свистка, о 21:00, вийде в ефір програма «Ніч Ліги чемпіонів», в якій ведучий разом з експертами поділяться своїми прогнозами і розкажуть про останні новини, ключового поєдинка. Після фінального свистка експерти обговорять перипетії побаченого і почують коментарі дійових осіб.

Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Харкова через введення воєнного стану в десяти областях України.