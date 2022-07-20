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"Шахтер" красиво поддержал "Динамо" перед квалификацией Лиги чемпионов: подробности

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Украина, Среда 20 июля 2022 19:25
"Шахтер" красиво поддержал "Динамо" перед квалификацией Лиги чемпионов: подробности Фото: Артем Беседин против Сергея Кривцова в Классическом дерби (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Во время полномасштабной войны Украины с РФ солидаризировались даже принципиальные футбольные соперники – донецкий "Шахтер" поддержал киевское "Динамо" в преддверии матча квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram "бело-синих".

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

Столичный гранд анонсировал матч в своих соцсетях. На публикацию неожиданно отреагировал официальный аккаунт "Шахтера". "Горняки" пожелали "Динамо" успехов. "За всю Украину!" – отметили там и добавили эмодзи.

&quot;Шахтер&quot; красиво поддержал &quot;Динамо&quot; перед квалификацией Лиги чемпионов: подробности

Ранее ведущие букмекеры определились с коэффициентами на первый поединок "Динамо" и "Фенербахче". Шансы киевлян и стамбульцев на победу примерно равны.

Накануне "Фенербахче" объявил заявку на первый матч против "Динамо". В список исполнителей попали 24 футболиста турецкого гранда.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и "Фенербахче" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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