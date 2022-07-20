ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Шахтар" красиво підтримав "Динамо" перед кваліфікацією Ліги чемпіонів: подробиці

Новость на русском →
Україна, Середа 20 липня 2022 19:25
"Шахтар" красиво підтримав "Динамо" перед кваліфікацією Ліги чемпіонів: подробиці Фото: Артем Бєсєдін проти Сергія Кривцова в Класичному дербі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У час повномасштабної війни України з РФ солідаризувалися навіть принципові футбольні суперники – донецький "Шахтар" підтримав київське "Динамо" напередодні матчу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram "біло-синіх".

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться в польській Лодзі 20 липня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

Столичний гранд анонсував матч у своїх соцмережах. На публікацію несподівано відреагував офіційний аккаунт "Шахтаря". "Гірники" побажали "Динамо" успіхів. "За всю Україну!" – відзначили там і додали емодзі.

&quot;Шахтар&quot; красиво підтримав &quot;Динамо&quot; перед кваліфікацією Ліги чемпіонів: подробиці

Раніше провідні букмекери визначилися з коефіцієнтами на перший поєдинок "Динамо" та "Фенербахче". Шанси киян і стамбульців на перемогу приблизно рівні.

Напередодні "Фенербахче" оголосив заявку на перший матч проти "Динамо". До переліку виконавців потрапили 24 футболісти турецького гранда.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Фенербахче" у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Шахтар Ліга чемпіонів
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень