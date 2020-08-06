"Шахтер" догнал "Динамо" по числу разгромов в плей-офф еврокубков

Донецкий "Шахтер" крупно обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0 в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. Благодаря этой победе команда Луиша Каштру сравнялась со своим принципиальным соперником киевским "Динамо" по количеству разгромных побед в еврокубковых матчах на стадии плей-офф.

Об этом информирует zbirna.com.

"Горняки" одержали 10 по счету крупную победу для Украины в матчах плей-офф еврокубков. Теперь у них и "Динамо" по четыре таких победы, а еще две имеет в своем активе харьковский "Металлист".

Ранее "Шахтер" в матчах на вылет уверенно побеждал "Рому" (3:0 в 2011 году), "Шальке" (3:0, 2016 год), и "Брагу" (3:0, 2016 год).

В четвертьфинале нонешней Лиги Европы соперником "горняков" станет победитель пары "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч - 3: 0).

Напомним, розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно решению УЕФА, второй по значимости евротурнир доиграют в четырех городах Германии с 10 по 21 августа. Все поединки будут состоять из одной встречи и без зрителей.