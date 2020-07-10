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"Шахтер" узнал потенциальных соперников в решающих стадиях Лиги Европы

Пятница 10 июля 2020 14:51
"Шахтер" узнал потенциальных соперников в решающих стадиях Лиги Европы
Фото: игроки "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Команда Луиша Каштру имеет отменные шансы выйти в 1/4 финала

По итогам жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы своих потенциальных соперников узнали 16 команд, которые являются участниками 1/8 финала турнира. Среди них - чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Событие транслировалось на сайте УЕФА.

В случае прохода "Вольфсбурга" следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт" -" Базель". А в полуфинале - "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер"

Эти поединки команда Луиша Каштру точно проведет в Германии.

"Шахтер" имеет отменные шансы выйти в 1/4 финала, поскольку в первой игре с немецкой командой одержал выездную победу со счетом 2:1. Ответный поединок состоится 5 или 6 августа в Украине.

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала - 10-11 августа, 1/2 финала - 16-17 августа. Финал состоится 21 августа в Кельне

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